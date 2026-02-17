8 millions de dollars à trouver en urgence, des matchs de la Coupe du monde 2026 menacés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques mois du début de la Coupe du monde, les Etats-Unis, un des trois pays hôtes avec le Canada et le Mexique, rencontrent plusieurs problèmes, notamment le peu d’engouement qu’elle suscite. Une ville qui doit accueillir sept rencontres du Mondial 2026 a également fait savoir qu’elle devait trouver 8 millions de dollars, autrement, cela pourrait remettre en question l’organisation de la compétition.

Pour accueillir les 104 matchs prévus lors de la Coupe du monde 2026, 16 villes ont été choisies, dont Foxborough, dans le Massachusetts, où est le Gillette Stadium, stade de la franchise de NFL des New England Patriots. Toutefois, les responsables municipaux de la ville ont fait savoir qu’ils devaient encore trouver 8 millions de dollars afin d’accorder à la FIFA la license nécessaire à l’organisation de la compétition.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Foxborough needs $8M to cover police & public safety costs for 7 World Cup matches at Gillette Stadium.



Without funding by March 17, the town won’t grant FIFA the license.



🇺🇸🗣️ Town manager Paige Duncan: “If nobody gives money: NO World Cup in Foxborough!” pic.twitter.com/6QHr69IBuH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026

« Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA, le stade et la ville de Foxborough afin de parvenir à un accord » « Sans une résolution satisfaisante de cette question, la ville ne sera pas en mesure de donner une réponse favorable à votre demande et de finaliser l'octroi de la licence, et les sept matchs proposés à Foxborough seraient donc menacés », a écrit Paige Duncan, directrice municipale de Foxborough, dans une lettre adressée aux organisateurs début janvier, comme le rapporte ESPN. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA, le stade et la ville de Foxborough afin de parvenir à un accord », a indiqué Julie Duffy, directrice du marketing et de la communication pour la Coupe du monde 2026 à Boston.