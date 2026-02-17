8 millions de dollars à trouver en urgence, des matchs de la Coupe du monde 2026 menacés ?

À quelques mois du début de la Coupe du monde, les Etats-Unis, un des trois pays hôtes avec le Canada et le Mexique, rencontrent plusieurs problèmes, notamment le peu d’engouement qu’elle suscite. Une ville qui doit accueillir sept rencontres du Mondial 2026 a également fait savoir qu’elle devait trouver 8 millions de dollars, autrement, cela pourrait remettre en question l’organisation de la compétition.
Pour accueillir les 104 matchs prévus lors de la Coupe du monde 2026, 16 villes ont été choisies, dont Foxborough, dans le Massachusetts, où est le Gillette Stadium, stade de la franchise de NFL des New England Patriots. Toutefois, les responsables municipaux de la ville ont fait savoir qu’ils devaient encore trouver 8 millions de dollars afin d’accorder à la FIFA la license nécessaire à l’organisation de la compétition.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA, le stade et la ville de Foxborough afin de parvenir à un accord »
« Sans une résolution satisfaisante de cette question, la ville ne sera pas en mesure de donner une réponse favorable à votre demande et de finaliser l'octroi de la licence, et les sept matchs proposés à Foxborough seraient donc menacés », a écrit Paige Duncan, directrice municipale de Foxborough, dans une lettre adressée aux organisateurs début janvier, comme le rapporte ESPN. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA, le stade et la ville de Foxborough afin de parvenir à un accord », a indiqué Julie Duffy, directrice du marketing et de la communication pour la Coupe du monde 2026 à Boston.
« Si personne ne donne d'argent, il n'y aura pas de Coupe du monde à Foxborough »
Ces 8 millions de dollars doivent permettre de couvrir les frais de police de Foxborough afin d’assurer la sécurité au Gillette Stadium, qui doit accueillir sept matchs du Mondial 2026. « Si personne ne donne d'argent, il n'y aura pas de Coupe du monde à Foxborough », a assuré Paige Duncan. « Mon objectif ultime est que cela fonctionne afin que Foxborough puisse accueillir la Coupe du monde comme prévu. Nous nous engageons à collaborer, à planifier soigneusement et à assurer la sécurité publique, mais les coûts importants liés à l'organisation de la Coupe du monde ne peuvent pas être supportés par les contribuables locaux. »