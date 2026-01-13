Bixente Lizarazu : La rupture inenvisageable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent sur TF1 depuis 2009, Bixente Lizarazu ne se voit pas ailleurs. Le champion du monde tricolore est épanoui sur la Une aux côtés de Grégoire Margotton et a affiché à plusieurs reprises son envie de rester en place afin de commenter les matches de l’équipe de France.

Après sa carrière de footballeur, Bixente Lizarazu s’est reconverti dans les médias, débutant à la télévision sur Canal+ avant de prendre le chemin de TF1 en 2009. Une aventure qui dure puisque le champion du monde tricolore officie toujours sur la Une en intervenant chaque dimanche dans Téléfoot, en plus de commenter les matches de l’équipe de France avec Grégoire Margotton.

« J'espère que ça va durer très très longtemps » Interrogé en 2022 par L’Équipe sur sa situation contractuelle, Bixente Lizarazu avait juré fidélité à TF1. « Encore une fois, je ne vais pas parler de mes contrats (sourire). Mais je suis bien sûr ravi de savoir que TF1 a prolongé jusqu'en 2028, l'équipe de France, les Euros 2024 et 2028... J'adore commenter les Bleus, j'adore le faire avec Grégoire Margotton, avec lequel je suis très complice - en dehors des goûts culinaires (rires) - et j'espère que ça va durer très très longtemps ! Avoir 100 % des matches, c'est top, mon rêve continue », s’enflammait l’ancien défenseur du Bayern Munich.