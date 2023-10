Coupe du monde de Rugby : Il présente ses excuses après le fiasco

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Eliminée prématurément de cette Coupe du Monde 2023 dès la phase de poule avec un parcours désastreux, l'Australie va désormais devoir tourner la page. Et le capitaine des Wallabies, Will Skelton, a tenu à présenter ses excuses au peuple australien pour ce Mondial.

Parmi les déceptions marquantes de cette première moitié de Coupe du Monde de Rugby en France, l'Australie apparait comme une évidence. La sélection emmenée par Eddie Jones a été éliminée dès la phase de poule, et a donc quitté l'hexagone par la toute petite porte après avoir été battue par les Fidji (15-22) et le Pays de Galles (40-6). Les victoires contre la Géorgie (35-15) et le Portugal (34-14) n'auront pas suffi aux Wallabies pour continuer leur route dans ce Mondial.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France volé par une histoire de Dopage ? https://t.co/VEIIvcQqkv pic.twitter.com/EhDT1ihjGA — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Nous avons échoué »

À travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la sélection australienne, le capitaine Will Skelton a souhaité présenter ses excuses pour ce parcours chaotique : « De la part de toute l’équipe, je voudrais vous remercier. Aux gens qui sont venus voir les matches, qui nous ont regardé à la télé, et qui nous ont supportés de loin. Porter ce maillot implique de grandes responsabilités. Nous voulons constamment rendre notre pays fier. Nous avons travaillé dur, nous avons cru en nous, mais nous avons échoué par rapport à nos propres objectifs », explique-t-il.

L'Australie veut revenir plus forte