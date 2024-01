6 Nations : Le XV de France abattu après ce coup du sort

Axel Cornic

Moins d’un après sa grave blessure au genou gauche, Anthony Jelonch a une nouvelle fois rechuté, cette fois au genou droit. Il ne disputera donc par le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, ce qui est une énorme perte pour Fabien Galthié, mais également pour les coéquipiers du troisième-ligne du Stade Toulousain.

L’année 2024 n’a pas commencé de la meilleure des manières pour Fabien Galthié, qui a dû compter les forfaits au fil des jours. Ainsi, le sélectionneur ne pourra pas compter sur Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament sans oublier Romain Ntamack, toujours en convalescence après la grave blessure contractée juste avant le Coupe du monde.

Rugby - 6 Nations : Les grandes ambitions de l'Écosse pour ce Tournoi https://t.co/p6ddoQapbc pic.twitter.com/q9vWvW0yKU — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Terrible nouvelle pour Jelonch

Mais le gros coup dur a été la blessure d’Anthony Jelonch, véritable cadre du XV de France de Galthié. Le troisième-ligne a été gravement touché au genou lors du dernier match de la phase de groupes de la Champions Cup, entre le Stade Toulousain et Bath (31-19). Sa saison est terminée et il va devoir revivre une période extrêmement compliquée pour revenir à son meilleur niveau, moins d’un an après avoir réalisé un miracle pour revenir à temps pour le Mondial.

« Il ne méritait pas de subir à nouveau une telle blessure »