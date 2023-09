MMA : Cyril Gane est obligé d’imiter Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pendant son combat à l’occasion de l’UFC Paris qui se tenait samedi soir, Cyril Gane a été victime d’un cambriolage à son domicile. Le préjudice s’élève à près de 100 000€ pour le champion de MMA, qui annonce par conséquent un changement radical dans sa vie personnelle en s’inspirant de son ami Kylian Mbappé, la star du PSG.

« Je vis dans un monde de bisounours »

Dans son émission Twitch Main event diffusée mercredi soir, Cyril Gane a livré son sentiment sur le cambriolage dont il a été victime : « Malheureusement, je veux trop être ce mec qui vit dans un monde de bisounours et je pense que je suis une personne lambda qui n'attire pas la méchanceté ou la jalousie. On parle beaucoup de MMA, les combattants sont très mis en avant. Je gagne des sommes et je ne me cache pas forcément. Je n'ai pas pris assez de précautions », explique-t-il.

Gane va jouer la sécurité comme Mbappé