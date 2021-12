Formule 1

Formule 1 : Gasly dévoile la clé de sa réussite !

Publié le 29 décembre 2021 à 23h35 par A.M.

Auteur d'une très belle saison, Pierre Gasly estime que le fait d'avoir disputé sa deuxième saison de suite dans la même écurie lui a permis de briller.

Pour la première fois de sa carrière, Pierre Gasly vient d'enchaîner deux saisons complètes au sein de la même écurie. En effet, après une première saison chez Toro Rosso, le Français a été promu chez Red Bull en 2019 où il n'aura pu faire que 12 courses avant de retourner au sein de la petite Scuderia en cours de saison avec laquelle il vient de terminer une très belle année. Et cette stabilité nouvelle a eu un rôle crucial dans les performances de Pierre Gasly.

La stabilité change tout pour Gasly