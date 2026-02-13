Zinedine Zidane a été victime de racket, «il n'osait pas en parler» !

Légende du football français, Zinedine Zidane aura connu une très belle carrière en tant que joueur. Passé par Cannes, Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, celui qui a été champion du monde 98 a toutefois connu certaines déconvenues quand il était en activité. C'est ainsi que Zidane a notamment été victime d'une affaire de racket. Explications.
Avant de partir faire parler son talent à l'étranger, c'est bien en France que Zinedine Zidane s'est révélé aux yeux du grand public. Ayant fait ses débuts chez les professionnels avec le maillot de l'AS Cannes, Zizou a franchi une étape en 1992. A cette époque, le milieu offensif français quittait ainsi son club formateur pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Et voilà que c'est en rejoignant les bords de la Garonne que Zidane a notamment obtenu l'aide nécessaire pour mettre fin au racket dont il était victime.
« Ce système de racket le tracassait »
Que s'est-il donc passé avec Zinedine Zidane à cette époque ? Il avait été révélé que le Français avait signé un contrat particulier avec son agent du moment. Cet accord garantissait alors à ce dernier 10% de tous les émoluments de Zizou. A ce propos, Rolland Courbis expliquait dans son livre "Pourquoi mentir" : « Ce système de racket le tracassait mais il n’osait pas en parler. Heureusement, on a fini par le savoir et on a réussi à se débarrasser de cet agent ».
« Zidane, je l'avais vu jouer deux fois dans Téléfoot »
Rejoindre les Girondins de Bordeaux aura donc permis à Zinedine Zidane de se sortir de ce « système de racket ». Un transfert intervenu en 1992 à propos duquel Alain Afflelou, ancien président des Girondins, avouait : « Rolland Courbis voulait un milieu gauche et me dit : “Il faut prendre Jean-François Daniel à Cannes.” Je contacte son président, Alain Pedretti, qui tombe en D 2 et me répond : “Je suis emmerdé, ma masse salariale est trop importante.” On fixe le prix de Daniel, et je lui demande : “Qu'est-ce que tu fais de Zidane ? Tu le vends à Marseille ?” Il me dit : “Non, Tapie me fait ch... il a fait savoir dans la presse qu'il le prenait pour 8 millions de francs. Du coup, plus personne ne s'y intéresse.” Zidane, je l'avais vu jouer deux fois dans Téléfoot. Il me faisait penser à Mustapha Dahleb. Je lui dis : “Je te le prendrais bien si ça te rend service, mais je n'ai que 3 MF.” On avait pris trois joueurs pour 5 MF et je lui en avais filé cinq... Un bon troc, même si on m'avait reproché d'avoir mis ce prix sur un jeune joueur ».