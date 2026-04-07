«Tu es là pour le faire descendre» : Quand la mère de Kylian Mbappé a dû le recadrer !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Interrogé en septembre 2025 sur le caractère de son fils, Fayza Lamari a reconnu qu'elle avait parfois dû le recadrer « pour le faire descendre ».

Après sept années de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Alors que Kylian Mbappé avait terminé sa première saison à la Maison-Blanche, Fayza Lamari a accordé une interview au magazine L'Equipe. Interrogée sur le caractère de son fils, elle avait avoué qu'elle devait parfois le recadrer.

Kylian Mbappé dans la tourmente au Real Madrid, «ça me rappelle Benzema» https://t.co/v3rcjE5RQY — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Tu as le droit d'être saoulé» « Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire descendre. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : ''Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis...'' Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule ... Mais je me suis ravisée », avait confié Fayza Lamari en septembre 2025, avant de poursuivre.