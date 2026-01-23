«T’es bidon ! » : Un champion du monde se lâche après un match au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry s'est notamment prononcé sur la situation de l'AS Monaco qui traverse une énorme crise après la débâcle sur la pelouse du Real Madrid (1-6). Pour le champion du monde 1998, Thiago Scuro, le directeur sportif de l'ASM doit donc démissionner.

Cela fait désormais quelques semaines que l'AS Monaco traverse une énorme crise. D'ailleurs, cela ne s'est pas arrangé mardi avec la très lourde défaite contre le Real Madrid (1-6). Par conséquent, Christophe Dugarry réclame le départ du directeur sportif Thiago Scuro.

Dugarry réclame le départ de Thiago Scuro « A Monaco le problème c’est qu’ils sont dans la pire des situations. C’est-à-dire qu’ils sont tous désespérés parce qu’il n’y a rien de pire dans un club de football quand tu n’as pas de solutions ou d’idées. Ils sont tellement tous moisis, tous, qu’il n’y a aucune idée. Même le directeur sportif, personne n’a une idée, personne ne sait ce qu’il faut faire. Il n’y a rien de pire que quand une situation est compliquée, tu ne sais pas quoi faire, tu n’as aucune idée pour pouvoir rebondir. Tu n’as aucune idée dans ta tête parce que t’es bidon, et tu n’as aucune possibilité parce que le timing fait qu’aujourd’hui malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.