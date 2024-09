«On leur a coupé la tête», l'OL reçoit un clin d'oeil après l'humiliation de l'ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a enregistré l'une des plus larges défaites de son histoire en Ligue 1. Le club stéphanois a été nettement dominé par l'OGC Nice de Tanguy Ndombélé, buteur ce vendredi. Passé par l'OL, le milieu de terrain de 27 ans s'est montré chambreur après sa victoire face à l'ennemi historique (8-0).

Aujourd’hui à Nice, Tanguy Ndombélé s'est rappelé au bon souvenir de la rivalité historique entre l’ASSE et l’OL. Passé par Lyon, le milieu de terrain s’est payé le club stéphanois, lourdement battu à l’Allianz Riviera vendredi soir (8-0).

Le clin d’œil de Ndombélé

« Ça fait toujours plaisir de gagner contre l’AS Saint-Étienne en tant qu’ancien lyonnais. J’espère que les Lyonnais sont contents (rires)» a déclaré Ndombélé, avant de revenir plus en détails sur le match.

« Je ne pense pas que l'on pouvait faire mieux »

« Ce n’est pas tout le temps qu’on vit ce genre de matchs, on leur a vite coupé la tête, ce n’est pas méchant. C’est pour cela qu’on s’en sort comme ça et qu’on obtient ce résultat. On ne va pas se plaindre, on ne met pas tout le temps 8-0. Le plus important était de prendre les trois points et de réagir après Marseille. Je pense qu’on l’a fait de la meilleure des manières, en plus pour les 120 ans du club. Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux » a-t-il lâché dans des propos rapportés par But Football Club.