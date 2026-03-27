Nelson Monfort rejoint Pascal Praud : La surprise sur CNews !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plus de 30 ans sur le service public, Nelson Monfort avait quitté France Télévisions il y a quelques mois. Mais alors que le journaliste sportif ne semblait pas avoir pour projet de rester dans les médias, il a finalement décidé de rejoindre la rédaction de CNews où il retrouvera notamment Pascal Praud, lui aussi ancien journaliste sportif.

Les Jeux Olympiques de Paris marquait la fin de la carrière de Nelson Monfort sur le service public. Après plus de 30 ans de présence sur certaines compétitions sportives comme Roland-Garros, le journaliste a couvert les compétitions de natation et d'athlétisme lors ces JO 2024 pour France Télévisions avant de quitter le groupe de l'audiovisuel public. Mais alors qu'il semblait avoir pris ses distances avec les médias, Nelson Monfort a fait un retour inattendu.

📺 #Medias

Nelson Monfort rejoint Cnews !



L'ex journaliste sportif de France Télévisions débarque en tant que chroniqueur pour CNews.



Il interviendra régulièrement pour commenter l’actualité dans plusieurs émissions de la chaîne :



« Je me sens très bien parmi vous. Il y a une… pic.twitter.com/yE5XEMDCAp — Monascope7 🗞️ (@Monascope7) March 26, 2026

Nelson Monfort débarque sur CNews à la surprise générale En effet, les téléspectateurs de CNews ont eu la surprise de découvrir Nelson Monfort mardi sur le plateau de la matinale animée par Romain Desarbres. « Je me sens très bien parmi vous. Il y a une élégance, une manière d’écouter, de ne pas s’interrompre. En plus, j’ai l’impression de tous vous connaître. Je suis très heureux d’être parmi vous », a lancé l'ancien journaliste de France Télévisions, visiblement très heureux de commenter l'actualité sur la chaîne où officie également Pascal Praud, lui aussi ancien journaliste sportif.