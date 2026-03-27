Nelson Monfort rejoint Pascal Praud : La surprise sur CNews !

Après plus de 30 ans sur le service public, Nelson Monfort avait quitté France Télévisions il y a quelques mois. Mais alors que le journaliste sportif ne semblait pas avoir pour projet de rester dans les médias, il a finalement décidé de rejoindre la rédaction de CNews où il retrouvera notamment Pascal Praud, lui aussi ancien journaliste sportif.
Les Jeux Olympiques de Paris marquait la fin de la carrière de Nelson Monfort sur le service public. Après plus de 30 ans de présence sur certaines compétitions sportives comme Roland-Garros, le journaliste a couvert les compétitions de natation et d'athlétisme lors ces JO 2024 pour France Télévisions avant de quitter le groupe de l'audiovisuel public. Mais alors qu'il semblait avoir pris ses distances avec les médias, Nelson Monfort a fait un retour inattendu.
Nelson Monfort débarque sur CNews à la surprise générale
En effet, les téléspectateurs de CNews ont eu la surprise de découvrir Nelson Monfort mardi sur le plateau de la matinale animée par Romain Desarbres. « Je me sens très bien parmi vous. Il y a une élégance, une manière d’écouter, de ne pas s’interrompre. En plus, j’ai l’impression de tous vous connaître. Je suis très heureux d’être parmi vous », a lancé l'ancien journaliste de France Télévisions, visiblement très heureux de commenter l'actualité sur la chaîne où officie également Pascal Praud, lui aussi ancien journaliste sportif.
«Je me sens très bien parmi vous»
Ce n'est pas la première fois que Nelson Monfort fait parler de lui en lien avec CNews. En janvier dernier, il avait soutenu Jean-Marc Morandini, pourtant condamné définitivement pour corruption de mineurs. « J’ai participé à ses émissions et ça se passait plutôt bien. Je pense qu’il faut séparer l’homme de l’œuvre. Je ne vais pas vous dire que ce qu’il a fait, c’est bien. Dans ma philosophie, je suis plutôt dans le pardon des offenses. C’est une situation très désagréable. Je n’y étais pas, et vous n’y étiez pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Et est-ce que c’est arrivé depuis ? Je ne pense pas », confiait le journaliste de 73 ans. A l'inverse, Sonia Mabrouk avait été invité à quitter CNews après ses propos sur Jean-Marc Morandini. Et Nelson Monfort a profité de ce départ pour débarquer sur la chaîne d'informations.