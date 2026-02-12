Nasser Al-Khelaïfi rend un hommage inattendu et enterre la hache de guerre : «Cela ne menait à rien»

Au cours des dernières années, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi de l’ECA (Association Européenne des Clubs), a mené plusieurs combats. L’un d’entre eux concernait notamment le rejet total de la Super League. Alors qu’une annonce officielle autour de ce projet est sortie ce mercredi, le dirigeant qatari s’est laissé aller à un hommage pour le moins inattendu. Explications.
Depuis 2021, le projet de la Super League agite de loin le monde du football. Porté principalement par le Real Madrid et le FC Barcelone, ce projet de création d’une compétition exclusive aux plus grands clubs du monde avait été rapidement rejeté par trois clubs ; le PSG, le Borussia Dortmund, et le Bayern Munich. Président du club parisien et de l’ECA (Association Européenne des Clubs), Nasser Al-Khelaïfi a pu célébrer une très belle victoire en ce sens ce mercredi.
Le Real Madrid se retire de la Super League
Et pour cause, le 11 février 2026 fera date dans l’histoire. Le Real Madrid a en effet annoncé officiellement son retrait du projet, le club madrilène ayant trouvé un accord avec l’UEFA. « L’UEFA, l’Association européenne des clubs de football (EFC) et le Real Madrid CF parviennent à un accord pour le bien du football européen des clubs. Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, l'Association des clubs de football européens (EFC) et le Real Madrid CF annoncent avoir conclu un accord de principe pour le bien du football de clubs européen, dans le respect du principe du mérite sportif et en mettant l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à l'utilisation de la technologie. Cet accord de principe permettra également de régler leurs litiges juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois qu'un accord définitif aura été mis en œuvre », peut-on lire dans le communiqué publié par le Real Madrid.
Al-Khelaïfi jubile, et salue Florentino Perez
Interrogé à ce sujet par MARCA, le président du PSG s’est félicité de cette nouvelle, et n’a pas hésité à rendre un hommage au président du Real Madrid Florentino Perez, avec qui les relations ont parfois été tendues au cours des dernières années. « Je suis fier et très heureux. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes à cet accord historique. Au président de l'UEFA, qui œuvre sans relâche pour le football européen, un dirigeant d'une intelligence et d'une humilité exceptionnelles. Et bien sûr, à Florentino Pérez, un homme d'une grande élégance et d'une intelligence remarquable, un visionnaire, toujours soucieux de faire progresser les choses, de les améliorer. Si certains prétendent avoir « perdu » aujourd'hui, ils se trompent lourdement et ignorent tout du football. L'essentiel, c'est que nous sommes tous gagnants, que personne ne perd. Le football triomphe, c'est ce que nous souhaitions tous, l'objectif que nous nous étions fixés pour le bien du football et de ses supporters. Aujourd'hui, l'UEFA triomphe, le Real Madrid triomphe, l'EFC (Association des clubs européens, qu'il préside) triomphe, et surtout, il triomphe. Cette guerre ne menait à rien, et maintenant, personne n'y perd », a ainsi confié Nasser Al-Khelaïfi.