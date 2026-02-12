Nasser Al-Khelaïfi rend un hommage inattendu et enterre la hache de guerre : «Cela ne menait à rien»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières années, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi de l’ECA (Association Européenne des Clubs), a mené plusieurs combats. L’un d’entre eux concernait notamment le rejet total de la Super League. Alors qu’une annonce officielle autour de ce projet est sortie ce mercredi, le dirigeant qatari s’est laissé aller à un hommage pour le moins inattendu. Explications.

Depuis 2021, le projet de la Super League agite de loin le monde du football. Porté principalement par le Real Madrid et le FC Barcelone, ce projet de création d’une compétition exclusive aux plus grands clubs du monde avait été rapidement rejeté par trois clubs ; le PSG, le Borussia Dortmund, et le Bayern Munich. Président du club parisien et de l’ECA (Association Européenne des Clubs), Nasser Al-Khelaïfi a pu célébrer une très belle victoire en ce sens ce mercredi.

Nouveau scandale au PSG avec une affaire de harcèlement ? https://t.co/Dws93WKtaU — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Le Real Madrid se retire de la Super League Et pour cause, le 11 février 2026 fera date dans l’histoire. Le Real Madrid a en effet annoncé officiellement son retrait du projet, le club madrilène ayant trouvé un accord avec l’UEFA. « L’UEFA, l’Association européenne des clubs de football (EFC) et le Real Madrid CF parviennent à un accord pour le bien du football européen des clubs. Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, l'Association des clubs de football européens (EFC) et le Real Madrid CF annoncent avoir conclu un accord de principe pour le bien du football de clubs européen, dans le respect du principe du mérite sportif et en mettant l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à l'utilisation de la technologie. Cet accord de principe permettra également de régler leurs litiges juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois qu'un accord définitif aura été mis en œuvre », peut-on lire dans le communiqué publié par le Real Madrid.