Messi - Cristiano Ronaldo : Une catastrophe est programmée ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rapprochent de plus en plus du dénouement de leurs carrières respectives après deux décennies de performances. Casemiro a pu se côtoyer quotidiennement Ronaldo et a été en mesure de se mesurer à l’octuple Ballon d’or de façon régulière. A ses yeux, le grand public a eu une chance inouïe, mais le rêve arrive à son terme.

Depuis 2003, Cristiano Ronaldo impressionne. Que ce soit avec le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et même actuellement avec Al-Nassr en Arabie saoudite, CR7 est toujours parvenu à faire parler de lui. Sa technique, ses buts, sa longévité… Le quintuple Ballon d’or est un exemple pour beaucoup et son rival de toujours, Lionel Messi, aussi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo proches de raccrocher ?

C’est du moins le point de vue de Casemiro. Alors que beaucoup tranchent concernant l’identité du meilleur joueur de tous les temps entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le milieu de terrain brésilien qui a côtoyé Ronaldo pendant cinq ans au Real Madrid et à Manchester United estime que le public ne réalise pas la chance qu’il a eu de pouvoir témoigner de la grandeur de ces deux joueurs d’exception.

Mercato : L’OM se lance dans une bataille XXL pour Messi ! https://t.co/shsNXS3M8B pic.twitter.com/6ic3YuOIg7 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

«Nous ne réalisons pas ce que Messi a fait, ce que Cristiano a fait»