Vente ASSE : L’annonce est imminente ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'ASSE refait parler de manière insistante alors que le club du Forez traverse une période plus délicate en championnat. D'ailleurs, un nouvel indice relance de façon importante les rumeurs entourant ce dossier. Un conseil de surveillance aurait été organisé en urgence chez les Verts. Et le sujet de la vente devrait être abordé.

A l'image de la vente de l'OM, celle de l'ASSE refait surface ces derniers jours, en même temps que les résultats inquiètent. Et pour cause, les Verts doivent absolument remonter en Ligue 1 sous peine d'avoir de gros soucis économiques, et pour cela, l'idée de réaliser un gros mercato d'hiver est avancée. Mais il faudra de l'argent. D'où l'intérêt d'une vente rapide du club.

«Un entraîneur triste», un coup de théâtre se prépare à l’ASSE ? https://t.co/Fs3wE230YK pic.twitter.com/O3r0K8dRbt — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Un conseil de surveillance organisé en urgence ?

Et dans ses colonnes, Le Pays en rajoute une couche. En effet, le média assure qu'un conseil de surveillance va être organisé en urgence jeudi. C'est une surprise, car il n'était pas prévu initialement et ce conseil de surveillance exceptionnel relance donc les rumeurs de vente de l'ASSE.

La vente de l'ASSE au programme ?