Transfert - «Je devais signer» à l'OM : La signature d'un buteur échoue au dernier moment (et c'est notamment à cause de Deschamps)

Parfois, les transferts ne vont pas au bout et n'aboutissent donc pas à une signature. Nombreux ont ainsi été les joueurs à voir un départ être annulé au dernier moment. C'est ce qui est arrivé il y a quelques années maintenant avec le transfert d'un buteur vers l'OM. Mais voilà que ça ne s'est pas concrétisé et Didier Deschamps ne serait pas étranger à tout cela. Explications.

Avant de prendre les commandes de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps avait officié sur le banc de l'OM. Entraîneur du club phocéen pendant 3 saisons, il avait alors permis de rafler plusieurs trophées. Sous les ordres de Deschamps, de nombreux joueurs ont passé de très bons moments. Ça aurait également pu et dû être le cas d'Anthony Le Tallec, qui a finalement vu son transfert à l'OM lui filer sous le nez.

Un transfert à Auxerre plutôt qu'à l'OM Considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs du football français à ses débuts, Anthony Le Tallec s'était révélé sous le maillot du Havre. Ayant ensuite rejoint Liverpool, il avait fini par revenir dans l'Hexagone, évoluant alors pour de nombreux clubs. En 2010, Le Tallec signe pour l'AJ Auxerre, mais ce n'était pas vraiment ce qui était prévu à l'époque. En effet, c'est à l'OM qui aurait alors dû signer afin de rejoindre ainsi l'effectif de Didier Deschamps. Un transfert qui n'aura finalement jamais eu lieu.