Transfert de Barcola à Liverpool : Le PSG a déjà trouvé son potentiel remplaçant !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est revenu à la charge pour Bradley Barcola, et ce, après avoir été snobé par le joueur lors du dernier mercato estival. Alors que l'international français est intéressé par le projet des Reds, le PSG ne ferme pas la porte à un départ. Si Bradley Barcola venait à migrer vers l'Angleterre, le club de la capitale devrait se jeter sur Anthony Gordon, sous contrat avec Newcastle.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé l'affaire grâce à une offre à hauteur de 45M€.

PSG : Barcola est prêt à signer à Liverpool Lors de son arrivée au PSG, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'attaquant de 23 ans aurait pu changer de club lors du dernier mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté de recruter Bradley Barcola, sans succès. Si le numéro 29 de Luis Enrique a réfléchi à la possibilité de rejoindre les Reds, il a finalement préféré rester à Paris pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions de suite.