Transfert de Barcola à Liverpool : Le PSG a déjà trouvé son potentiel remplaçant !

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool est revenu à la charge pour Bradley Barcola, et ce, après avoir été snobé par le joueur lors du dernier mercato estival. Alors que l'international français est intéressé par le projet des Reds, le PSG ne ferme pas la porte à un départ. Si Bradley Barcola venait à migrer vers l'Angleterre, le club de la capitale devrait se jeter sur Anthony Gordon, sous contrat avec Newcastle.
Très performant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé l'affaire grâce à une offre à hauteur de 45M€.
PSG : Barcola est prêt à signer à Liverpool
Lors de son arrivée au PSG, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'attaquant de 23 ans aurait pu changer de club lors du dernier mercato estival. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool a tenté de recruter Bradley Barcola, sans succès. Si le numéro 29 de Luis Enrique a réfléchi à la possibilité de rejoindre les Reds, il a finalement préféré rester à Paris pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions de suite.
Anthony Gordon, l'héritier de Bradley Barcola au PSG ?
Malgré son échec avec Bradley Barcola, Liverpool a réactivé cette piste en vue d'un transfert cet été. D'après Le 10 Sport, les Reds pourraient obtenir gain de cause sur ce dossier cette fois. D'une part, Bradley Barcola est clairement intéressé par le projet proposé par le club anglais, et il est emballé par l'idée de jouer en Premier League. D'autre part, le PSG n'exclut pas de discuter d'un transfert de Bradley Barcola si ce dernier en exprime le souhait. D'après Team Talk, l'écurie rouge et bleu a déjà déniché le potentiel remplaçant de Bradley Barcola. En effet, le PSG serait attentif à la situation d'Anthony Gordon. Toutefois, Luis Campos ne compterait formuler une offre pour le joueur de Newcastle qu'en cas de départ de son numéro 29. Affaire à suivre...