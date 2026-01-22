Rayan Cherki avec De Zerbi, le rendez-vous manqué !

Annoncé comme l’une des plus grandes promesses du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a enfin pris son envol l’été dernier, avec un transfert vers Manchester City. Mais la trajectoire de l’international français aurait pu être différente, puisqu’il aurait très bien pu être entrainé par un certain Roberto De Zerbi.
En Angleterre, il a rapidement conquis tout le monde. Après 185 matchs avec son club formateur de l’OL, Rayan Cherki a fait le grand saut vers le Premier League. Et pas dans n’importe quel club, puisqu’il a rejoint le Manchester City de Pep Guardiola, où il semble déjà faire l’unanimité.
« Il y a trois ans, on m’avait dit de suivre Cherki »
La carrière du milieu offensif de 22 ans aurait pu être différente ! Invité du podcast Viva el Futbol, Roberto De Zerbi a en effet confié avoir suivi de près Cherki par le passé. « Il y a trois ans, quand j’étais à Brighton, on m’avait dit de le suivre. Honnêtement, il ne m’avait pas impressionné » a expliqué l’actuel coach de l’OM.
« A Manchester City, il est en train de faire du très bon travail »
« En revanche, la saison dernière à Lyon il a commencé à être très fort, en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Et à Manchester City il est en train de faire du très bon travail » a ensuite reconnu Roberto De Zerbi. Pour le moment, Rayan Cherki totalise 7 buts et 9 passes décisives en 26 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester City.