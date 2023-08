Neymar - PSG : La nouvelle annonce de la presse italienne

Axel Cornic

Après Lionel Messi et alors que Kylian Mbappé est en plein bras de fer avec la direction, Neymar souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain. La star brésilienne, poussée vers la sortie depuis plus d’un an, aurait à nouveau des envies de retrouver le FC Barcelone... mais ces derniers jours c’est surtout l’Arabie Saoudite qui est présentée comme une option sérieuse.

On ne sait plus où donner de la tête. Ce mercato estival a sonné la fuite des stars du PSG, qui semblent toutes vouloir claquer la porte. Cela a été le cas d’un Lionel Messi qui vit désormais une nouvelle vie à Miami, mais également de Kylian Mbappé, qui a annoncé vouloir partir libre en juin 2024.

Neymar veut quitter le PSG cet été

Jamais deux sans trois, puisque le dernier membre restant de la MNM souhaiterait également faire ses valises ! L’Equipe a en effet révélé que Neymar aurait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi sa volonté de quitter le PSG dès ce mercato estival. Sa préférence irait vers le FC Barcelone, qui ne semble toutefois pas avoir les moyens de boucler une telle opération, sachant que le Brésilien gagne plus de 30M€ net par an au PSG.

Chelsea était intéressé, mais...