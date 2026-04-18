Mercato - Real Madrid : Les «parasites» qui ont coûté à Vinicius Jr «le plus gros deal de l'histoire» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Star de l'effectif du Real Madrid, Vinicius Jr a perdu de la valeur ces derniers mois. L'attaquant brésilien n'est plus aussi impressionnant sur le plan sportif et alors que tous les clubs en raffolaient il y a encore peu de temps, ce n'est plus vraiment le cas en ce moment. Il était même dans le viseur de l'Arabie saoudite avec qui le Real aurait pu négocier un transfert hors du commun. Romain Molina en dit plus sur ce qu'il s'est passé.

Présent au Real Madrid depuis 2018, Vinicius Jr n'a que 25 ans mais il a marqué les esprits pendant toutes ces années en Espagne. Mais son contrat se termine en 2027 et il y a de nombreuses interrogations à son sujet concernant son avenir dans la capitale espagnole. Romain Molina, qui a déjà révélé la situation difficile autour du Brésilien en ce moment, en apprend davantage sur un transfert historique qui aurait pu être validé en Arabie saoudite.

Mbappé et Vinicius Jr : Leur duo «ne marche pas», le Real Madrid va devoir payer ? https://t.co/2kePvyylkv — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Vinicius Jr sur le déclin au Real Madrid Au Real Madrid, Vinicius Jr a brillé pendant des années et a notamment réalisé une saison 2023-2024 exceptionnelle qui a fait grimper sa valeur en flèche. A l'époque, le Brésilien était dans toutes les bouches et tout le monde s'intéressait à lui. Si l'arrivée de Kylian Mbappé a sûrement perturbé sa progression, des rumeurs ont laissé entendre qu'un deal avec l'Arabie saoudite, à la recherche de stars pour son championnat, avait vu le jour avec des sommes atteignant le milliard d'euros. D'après Romain Molina sur X, tous les clubs voulaient le recruter mais le journaliste dénonce des agissements extérieurs face à ce qui aurait pu devenir « le plus gros deal de l'histoire. »