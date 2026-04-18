Mercato - Real Madrid : Les «parasites» qui ont coûté à Vinicius Jr «le plus gros deal de l'histoire» !

Star de l'effectif du Real Madrid, Vinicius Jr a perdu de la valeur ces derniers mois. L'attaquant brésilien n'est plus aussi impressionnant sur le plan sportif et alors que tous les clubs en raffolaient il y a encore peu de temps, ce n'est plus vraiment le cas en ce moment. Il était même dans le viseur de l'Arabie saoudite avec qui le Real aurait pu négocier un transfert hors du commun. Romain Molina en dit plus sur ce qu'il s'est passé.
Présent au Real Madrid depuis 2018, Vinicius Jr n'a que 25 ans mais il a marqué les esprits pendant toutes ces années en Espagne. Mais son contrat se termine en 2027 et il y a de nombreuses interrogations à son sujet concernant son avenir dans la capitale espagnole. Romain Molina, qui a déjà révélé la situation difficile autour du Brésilien en ce moment, en apprend davantage sur un transfert historique qui aurait pu être validé en Arabie saoudite.
Vinicius Jr sur le déclin au Real Madrid
Au Real Madrid, Vinicius Jr a brillé pendant des années et a notamment réalisé une saison 2023-2024 exceptionnelle qui a fait grimper sa valeur en flèche. A l'époque, le Brésilien était dans toutes les bouches et tout le monde s'intéressait à lui. Si l'arrivée de Kylian Mbappé a sûrement perturbé sa progression, des rumeurs ont laissé entendre qu'un deal avec l'Arabie saoudite, à la recherche de stars pour son championnat, avait vu le jour avec des sommes atteignant le milliard d'euros. D'après Romain Molina sur X, tous les clubs voulaient le recruter mais le journaliste dénonce des agissements extérieurs face à ce qui aurait pu devenir « le plus gros deal de l'histoire. »
Vinicius Jr vers une prolongation ?
Alors que Vinicius Jr ne propose pas une saison très convaincante sur le plan sportif, ses représentants ont tout essayé pour le proposer partout où cela était possible. Sous contrat au Real jusqu'en 2027, Vinicius semble même être passé à côté d'une grande opportunité en Arabie saoudite sur le plan financier. « Au lieu de prolonger au Real avec une belle augmentation de salaire et prime à la signature, les sommes demandées étaient trop importantes. A la place, c'est tergiversation, attente et pourparlers avancés avec l'Arabie pour des montants dépassant l'entendement (plus d'un milliard sur l'ensemble du contrat). Or, l'affaire ne se fera pas, la faute notamment à des "parasites" extérieurs ayant essayé de négocier des choses dans le dos alors qu'ils ne faisaient pas partie de l'équation » écrit le journaliste. Une prolongation de contrat pourrait finir par être négociée à moins d'un départ libre l'année prochaine...