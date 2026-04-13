Mercato - PSG : Voilà la priorité du club pour Jérôme Rothen (et ce n'est pas la prolongation de Dembélé)

Si les deux parties discutent depuis un petit moment, la prolongation d’Ousmane Dembélé, à qui il reste encore deux ans de contrat, avec le PSG est au point mort, mais pour Jérôme Rothen, ce n’est pas la priorité. Le consultant de RMC privilégie un autre dossier qui selon lui passe avant celui de l’international français.
Comme expliqué par L’Équipe ce lundi, Ousmane Dembélé n’est pas encore en passe de prolonger avec le PSG. Les deux parties sont pourtant en discussions depuis plusieurs mois, mais rien n’a été acté pour le moment. En cas d’échec des négociations, le Ballon d’Or 2025 aurait des touches en Angleterre et en Arabie Saoudite, mais pour Jérôme Rothen, la priorité est ailleurs.
Priorité à la prolongation de Luis Enrique pour Rothen
Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur du PSG a estimé que le club de la capitale devait avant tout prolonger Luis Enrique et conserver le duo qu’il forme avec Luis Campos. Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, le technicien espagnol devrait bientôt étendre son bail jusqu’en 2030.
«Il y a Luis Campos et il ne faut surtout pas le retirer»
« La priorité est de conserver le duo qui a très bien fonctionné. Je dis duo parce que je résume le staff technique à Luis Enrique, mais il n’est pas tout seul, ils sont plusieurs à être à son service, mais ce sont ses idées. Et pourquoi je dis le duo ? Parce qu’il y a Luis Campos et il ne faut surtout pas le retirer. Les deux sont liés. Quand il se trompe, on peut le dire aussi, des joueurs qui sont arrivés, qui ont eu un petit peu de mal, mais qui sont repartis parce qu’ils ont bien vendu. Mais franchement, c’est un métronome dans ses choix Luis Campos. Il a fait une machine de guerre. Tu vois tous les joueurs, la plus-value, comment ils ont progressé. Aujourd’hui, le pouvoir de revendre du Paris Saint-Germain, c’est hallucinant, vraiment. Donc ça, c’est le travail, le mérite de Luis Campos, mais lié forcément, parce qu’ils s’entendent très bien, à Luis Enrique », a déclaré Jérôme Rothen.