Mercato - PSG : Voilà la priorité du club pour Jérôme Rothen (et ce n'est pas la prolongation de Dembélé)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les deux parties discutent depuis un petit moment, la prolongation d’Ousmane Dembélé, à qui il reste encore deux ans de contrat, avec le PSG est au point mort, mais pour Jérôme Rothen, ce n’est pas la priorité. Le consultant de RMC privilégie un autre dossier qui selon lui passe avant celui de l’international français.

Comme expliqué par L’Équipe ce lundi, Ousmane Dembélé n’est pas encore en passe de prolonger avec le PSG. Les deux parties sont pourtant en discussions depuis plusieurs mois, mais rien n’a été acté pour le moment. En cas d’échec des négociations, le Ballon d’Or 2025 aurait des touches en Angleterre et en Arabie Saoudite, mais pour Jérôme Rothen, la priorité est ailleurs.

🔴🔵 Prolongation de Luis Enrique : est-ce que le projet du PSG dépend du coach espagnol ?@RothenJerome : "La priorité est de conserver le duo (Enrique-Campos)." pic.twitter.com/0N5ZH2q0Rw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 13, 2026

Priorité à la prolongation de Luis Enrique pour Rothen Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur du PSG a estimé que le club de la capitale devait avant tout prolonger Luis Enrique et conserver le duo qu’il forme avec Luis Campos. Actuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, le technicien espagnol devrait bientôt étendre son bail jusqu’en 2030.