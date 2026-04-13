L’OM a éjecté un joueur de l’équipe de France, il n’a pas oublié : «Je suis parti la boule au ventre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il n'est pas toujours évident de s'imposer sur la durée dans un club comme l'OM, et notamment lorsque vous n'avez pas réussi à gagner totalement la confiance des dirigeants. C'est très précisément ce qu'il s'est passé pour cet ancien joueur de l'équipe de France qui se remémore avec douleur les coulisses de son départ de l'OM après seulement une saison passée au club.

C'est un fait, l'OM occupe une place un peu à part dans le paysage du football français, et la passion qui règne au sein de l'écurie phocéenne ne facilite pas toujours le travail des dirigeants ainsi que des joueurs marseillais. Un ancien milieu de terrain de l'équipe de France (12 sélections) avait porté le maillot de l'OM au cours de la saison 2005-2006, et il était initialement censé continuer l'aventure puisqu'on lui avait évoqué en interne une prolongation de contrat. Mais il est finalement tombé de haut lorsque le couperet est tombé...

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Marseille m'avait promis une prolongation » Sabri Lamouchi, le joueur en question, s'était lâché sur son départ de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE en 2021 : « Cette époque était compliquée. Marseille m'avait promis une prolongation, une augmentation, une reconversion et rien ne venait... En plus, on avait changé de coach (Albert Émon à la place de Fernandez) et des choses en interne ne me plaisaient pas. À la suite des compliments extraordinaires de Robert Louis-Dreyfus qui avait dit de moi que j'étais « un patron, une personne intelligente qui devait rester dans le club », j'étais devenu une cible... », confie l'ancien joueur de l'équipe de France.