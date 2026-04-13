Salaire à 4M€ : Un taulier de l’OM avait refusé et claqué la porte !

Ces dernières années, les changements ont été très nombreux à l’Olympique de Marseille, que ce soit sur le front des arrivées comme des départs. C’est notamment le cas avec un ancien cadre de l‘équipe, qui a récemment adressé un tacle à la direction du club phocéen. Mais la vérité n’a pas tardé à éclater...
La stabilité n’est pas vraiment la spécialité, à Marseille. On ne compte plus le nombre de joueur qui sont passé par l’OM ces dernières années, avec très peu qui sont finalement restés. Certains ont fait exception comme Valentin Rongier qui a porté les couleurs marseillaises pendant six saisons, mais dont le départ ne semble pas vraiment s’être fait en très bons termes.
Valentin Rongier attaque l’OM
Dans un entretien accordé à Le Média Carré, le milieu de terrain a en effet été très critiqué envers l’OM concernant son départ. « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant six ans, t’as toujours tout donné, t’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, t’as représenté les valeurs du club… » a confié celui qui évolue désormais du côté du Stade Rennais. « J’aurais aimé un autre départ… On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain ».
« Marseille lui a proposé une offre de prolongation à 4 millions par an environ, qu'il a refusée »
Pourtant, la vérité serait quelque peu différente, puisque Romain Molina nous apprend que l’OM aurait bien formulé une offre de prolongation à Valentin Rongier, pour le garder. « Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot » a expliqué le journaliste, via son compte X. « C'est son droit mais dire qu'il n'y avait pas de son, pas d'image, mouais... D'ailleurs, aucun club ne lui a donné le salaire qu'il espérait cet été ».