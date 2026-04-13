Salaire à 4M€ : Un taulier de l’OM avait refusé et claqué la porte !

Axel Cornic

Ces dernières années, les changements ont été très nombreux à l’Olympique de Marseille, que ce soit sur le front des arrivées comme des départs. C’est notamment le cas avec un ancien cadre de l‘équipe, qui a récemment adressé un tacle à la direction du club phocéen. Mais la vérité n’a pas tardé à éclater...

La stabilité n’est pas vraiment la spécialité, à Marseille. On ne compte plus le nombre de joueur qui sont passé par l’OM ces dernières années, avec très peu qui sont finalement restés. Certains ont fait exception comme Valentin Rongier qui a porté les couleurs marseillaises pendant six saisons, mais dont le départ ne semble pas vraiment s’être fait en très bons termes.

Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot



C'est son… https://t.co/KLDjEiAmbD — Romain Molina (@Romain_Molina) April 12, 2026

Valentin Rongier attaque l’OM Dans un entretien accordé à Le Média Carré, le milieu de terrain a en effet été très critiqué envers l’OM concernant son départ. « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment où pendant six ans, t’as toujours tout donné, t’as jamais dit un mot plus haut que l’autre, t’as représenté les valeurs du club… » a confié celui qui évolue désormais du côté du Stade Rennais. « J’aurais aimé un autre départ… On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain ».