Mercato - OM : Avant son retour, un joueur se prend déjà un coup de pression en public

Prêté jusqu’à la fin de la saison, un joueur s’apprête à quitter l’OM pour retourner dans son club, où il va devoir encore faire ses preuves. Car, comme l’a déclaré son entraîneur ce lundi en conférence de presse, bien qu’il soit issu du centre de formation, aucun cadeau ne lui sera fait et il devra prouver qu’il y a sa place.
Très peu utilisé par Mikel Arteta lors de la première partie de saison, Ethan Nwaneri a quitté Arsenal pour rejoindre l’OM cet hiver. Prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, l’Anglais âgé de 19 ans voulait avant tout avoir du temps de jeu, ce qu’il a peu. Il faut dire que Roberto De Zerbi est parti peu de temps après son arrivée et Habib Beye ne l’a pas titularisé une seule fois depuis qu’il a remplacé le technicien italien.
Arteta met un coup de pression à ses joueurs issus de l’Academy
Avant la défaite d’Arsenal face à Bournemouth (1-2) samedi, Mikel Arteta avait évoqué l’importance des joueurs formés au club, dont fait partie Ethan Nwaneri. S’il aimerait en avoir le plus possible en équipe première, ils devront en revanche prouver qu’ils ont le niveau pour : « L’Academy fait partie de nous. Mais je pense qu’au final, ce qui doit définir ce club de football, c’est la recherche de l’excellence et la quête de la perfection, que les joueurs viennent du centre de formation ou de l’étranger. Au final, si nous pouvons compter sur des joueurs issus de Hale End, c’est évidemment bien mieux, car l’identité est là. Nous grandissons avec eux, et ils savent exactement ce que nous recherchons. Mais ils doivent le mériter, et pas seulement pendant une semaine, ni un mois, ni même des années, comme n’importe qui d’autre. Peu importe le service ou le rôle que vous occupez au sein du club. Au final, vous devez maintenir un niveau de performance, et celui-ci doit être du plus haut niveau. Si nous voulons gagner durablement, nous devons gagner. »
« Il y a plusieurs clubs qui restent attentifs à sa situation. »
Reste à savoir ce que comptera faire Arsenal avec Ethan Nwaneri, sous contrat jusqu’en juin 2030. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano avait évoqué sa situation, faisant savoir que les Gunners ne se pencheront sur sa situation qu’une fois la saison arrivée à son terme. Le joueur est en tout cas suivi par plusieurs clubs, notamment le Borussia Dortmund : « Le Borussia Dortmund voulait Ethan Nwaneri pour un transfert permanent il y a un an. À cette époque, Arsenal négociait avec le joueur pour un nouveau contrat, et elles ont été fructueuses. L’intérêt du Borussia Dortmund reste très fort pour Ethan Nwaneri. Il y a plusieurs clubs qui restent attentifs à sa situation. »