Mercato - PSG : «Sur le point de signer», ces quatre stars qui auraient dû débarquer à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, de nombreuses stars ont été recrutées et ont porté le maillot du club de la capitale. Mais voilà qu’avant même le rachat, Paris réussissait déjà à attirer de grands noms. Il y a même des transferts, qui auraient pu être prestigieux, qui n’ont finalement pas vu le jour pour le PSG.

Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, David Beckham, Ronaldinho, Raï… Dans son histoire, le PSG en a vu passer des stars au sein de son effectif. La liste est longue, mais voilà qu’elle aurait pu l’être encore plus. En effet, le club de la capitale a eu l’occasion de mettre la main sur certains grands noms du football. Des transferts qui n’ont finalement pas eu lieu comme avait pu le raconter Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG.

Mercato - PSG : Voilà les trois raisons qui rendent ce transfert possible (et ça a un rapport avec Antoine Griezmann) https://t.co/aJxvtPHEe1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o » En 1994, Luis Fernandez était nommé une première fois entraîneur du PSG. Et voilà qu’après sa première saison sur le banc du club de la capitale, il aurait pu recruter 4 stars. Lesquelles ? Dans un entretien accordé au Parisien en 2020, Luis Fernandez avait révélé : « J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto'o dans l'équipe. J'étais en discussion avec eux. Les quatre étaient sur le point de signer. Canal + n'a pas accepté pour des questions budgétaires. L'actionnaire ne me suivait pas ».