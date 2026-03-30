Mercato - PSG : «Sur le point de signer», ces quatre stars qui auraient dû débarquer à Paris

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, de nombreuses stars ont été recrutées et ont porté le maillot du club de la capitale. Mais voilà qu’avant même le rachat, Paris réussissait déjà à attirer de grands noms. Il y a même des transferts, qui auraient pu être prestigieux, qui n’ont finalement pas vu le jour pour le PSG.
Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, David Beckham, Ronaldinho, Raï… Dans son histoire, le PSG en a vu passer des stars au sein de son effectif. La liste est longue, mais voilà qu’elle aurait pu l’être encore plus. En effet, le club de la capitale a eu l’occasion de mettre la main sur certains grands noms du football. Des transferts qui n’ont finalement pas eu lieu comme avait pu le raconter Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG.
« J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto’o »
En 1994, Luis Fernandez était nommé une première fois entraîneur du PSG. Et voilà qu’après sa première saison sur le banc du club de la capitale, il aurait pu recruter 4 stars. Lesquelles ? Dans un entretien accordé au Parisien en 2020, Luis Fernandez avait révélé : « J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto'o dans l'équipe. J'étais en discussion avec eux. Les quatre étaient sur le point de signer. Canal + n'a pas accepté pour des questions budgétaires. L'actionnaire ne me suivait pas ».
« Blanc avait des problèmes à Saint-Etienne et on était prêt à prendre son salaire en charge »
« Eto'o, pourtant, voulait venir au PSG. Roberto Carlos était inconnu au bataillon, il jouait à Palmeiras. Le club était OK pour une somme dérisoire. Je l'ai eu au téléphone, il m'a donné son accord. Jean-Michel Moutier (NDLR : directeur sportif de l'époque) m'a dit : « On a mieux sur nos tablettes pour ce poste-là. » Il signe à l'Inter Milan puis au Real Madrid. Quand je deviens entraîneur de Bilbao, lors de la réception du Real Madrid, Roberto Carlos est venu m'embrasser. Il sait que j'ai été le premier en Europe à l'avoir voulu. Trezeguet est venu 15 jours en essai. Canal n'a pas voulu non plus. Laurent Blanc avait des problèmes à Saint-Etienne et on était prêt à prendre son salaire en charge. Comme pour Christian Karembeu à Nantes. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Tout m'a été refusé », expliquait ensuite Luis Fernandez sur ces transferts qui auraient pu changer la face au PSG.