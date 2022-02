Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski pour pallier son potentiel départ. Toutefois, le buteur du Bayern ne l'entendrait pas forcément de cette oreille. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le club bavarois, l'international polonais aimerait prolonger son bail d'une saison.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Mais heureusement pour le PSG, une partie du clan Mbappé, et en particulier sa mère, préfère rester à Paris. Malgré tout, Leonardo a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. En effet, selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour pallier le potentiel transfert de son numéro 7 : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et en ce qui concerne le buteur du Bayern, le PSG pourrait se casser les dents.

Robert Lewandowski veut prolonger d'une saison, mais...

Selon les informations de Sportskeeda , divulguées par Fabrizio Romano ce lundi, Robert Lewandowski est bien dans le viseur du PSG depuis l'été dernier. En effet, le club de la capitale a coché le nom du Polonais lorsque Kylian Mbappé est passé tout proche de signer au Real Madrid. Et à en croire le journaliste italien, Robert Lewandowski aurait été intouchable l'été dernier. A tel point qu'il n'y aurait même pas eu de négociations entre le Bayern et le PSG. « En guise de respect » , Robert Lewandowski s'attendrait maintenant à prolonger jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie munichoise. Toutefois, le club emmené par Julian Nagelsmann n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres pour étendre le bail de son numéro 9.

... le Bayern n'a pas bougé son petit doigt