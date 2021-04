Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier rend hommage à Nasser Larguet

Publié le 10 avril 2021 à 22h15 par Th.B.

Entraîneur intérimaire de l’OM courant février, Nasser Larguet a reçu un hommage de la part de Valentin Rongier qui s’est enflammé pour cette période de transition.

Après la mise à pied d’André Villas-Boas début février, l’OM a placé l’effectif entre les mains de Nasser Larguet, qui était jusque-là le directeur du centre de formation du club phocéen. Pendant près d’un mois, Larguet a tenté tant bien que mal de redonner de l’élan au groupe marseillais qui s’était essoufflé sur la fin de l’ère Villas-Boas. Et selon Valentin Rongier, Nasser Larguet est parvenu à bien préparer la transition pour Jorge Sampaoli et a tenu un rôle clé dans la saison de l’OM.

« Il a préparé le travail pour le coach Sampaoli »