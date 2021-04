Foot - OM

OM - Polémique : Valentin Rongier revient sur les incidents à la Commanderie !

Publié le 10 avril 2021 à 17h45 par D.M.

Le 30 janvier dernier, des supporters marseillais avaient pénétré au sein du centre d'entraînement de l'OM et avaient saccagé les lieux. Valentin Rongier est revenu sur ces évènements.

Le 30 janvier dernier, plusieurs supporters marseillais s’étaient réunis à proximité du centre d’entraînement de l’OM afin d’exprimer leur colère et demander le départ de Jacques-Henri Eyraud, président du club. Une manifestation qui avait vite dégénéré puisque certains individus avaient réussi à pénétrer au sein de la Commanderie et avaient dégradé les lieux. Présents au sein du centre d’entraînement, les joueurs ont été témoins de ces scènes de violence et l’un d’entre eux, Alvaro Gonzalez, avait été touché légèrement au dos après avoir reçu un projectile.

« Il y a beaucoup de critiques qui étaient mérités mais on a dépassé certaines limites »