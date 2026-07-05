Mercato - OM : La dernière signature à Marseille qui ravit Samir Nasri

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, la reconstruction se poursuit et voilà que le club phocéen a enfin nommé son nouvel entraîneur. Exit Habib Beye et place désormais à Bruno Genesio. A 59 ans, le technicien français a pris ses fonctions à Marseille. Le début d'un nouveau chapitre qui a fait réagir Samir Nasri. Et voilà que l'ancien joueur de l'OM est plus que ravi de cette arrivée de Genesio.

C'est désormais officiel, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l'OM. Après avoir quitté le LOSC, le technicien de 59 ans a été choisi par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour remplacer Habib Beye sur le banc olympien. « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille », a déclaré Genesio suite à sa nomination.

« C’est un choix logique, un choix que j’approuve » Un temps annoncé dans le staff de Bruno Genesio, Samir Nasri ne l'accompagnera finalement pas à l'OM. Mais voilà que l'ancien du club phocéen est plus que ravi de l'arrivée de l'entraîneur de 59 ans à Marseille. En effet, pour Canal+, Nasri a confié : « C’est un choix logique, un choix que j’approuve. C’est quelqu’un qui a fait ses preuves dans le championnat de France et quelqu’un qui j’espère va pouvoir apporter un peu de sérénité et de calme. Même si c’est un faux calme Bruno Genesio. Je fais confiance en plus il arrive souvent à faire des miracles avec peu. Là, compte tenu des sanctions financières à l’encontre de l’OM, il va devoir faire un petit miracle. Je lui souhaite bonne chance ».