Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces ratés de Longoria et Villas-Boas lors du mercato estival…

Publié le 31 décembre 2020 à 0h00 par T.M.

Finalement, cet été, le mercato de l’OM aura été plus agité que prévu au rayon des arrivées au plus grand bonheur d’André Villas-Boas. Malgré tout, si l’on fait les bilans, il peut exister un certain goût d’inachevé.

Du côté de l’OM, la situation financière n’est clairement pas bonne. En effet, les comptes du club sont dans le rouge et il faut rapidement faire rentrer de l’argent. A l’approche du dernier mercato estival, il était notamment expliqué que Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, souhaitait notamment récupérer 60M€. Face à cela, André Villas-Boas craignait le pire en imaginant son effectif s’affaiblir, avec de nombreux départs, tout en ne pouvant pas recruter faute de moyens. Toutefois, cela ne s’est pas passé comme cela sur la Canebière cet été. En effet, seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté l’OM quand cela a été très animé au rayon des arrivées avec Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michael Cuisance.

L’OM n’a pas tout réussi !

Au final, l’OM s’est donc plus renforcé, enfin pas partout. En effet, André Villas-Boas avait différentes priorités lors de ce mercato comme celle d’attirer un nouveau buteur pour venir offrir une autre solution que Dario Benedetto. Pour cela, les Phocéens ont étudié différentes pistes comme Boulaye Dia, M’Baye Niang ou encore Darwin Nunez. Au final, c’est Luis Henrique qui est venu renforcer le secteur offensif. Or, le problème est que le Brésilien est un ailier plus qu’un attaquant central. Une erreur d’ailleurs reconnue dernièrement par André Villas-Boas qui pourrait bien profiter du mercato hivernal pour enfin trouver son attaquant tant recherché. Et en janvier, le chantier du buteur pourrait ne pas être le seul que l’OM pourrait résoudre. En effet, lors du dernier mercato, les Marseillais ont connu un autre échec : le non remplacement de Bouna Sarr. Parti au Bayern Munich, l’arrière droit a laissé un vide non comblé pour le moment. Pourtant, Pablo Longoria s’était démené pour trouver un joueur à ce poste, pensant même l’avoir trouvé avec Joakim Maehle. Néanmoins, l’affaire a finalement capoté au dernier moment, laissant ainsi l’OM sans un nouvel arrière droit.