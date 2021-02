Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le clan Slimani révèle une discussion avec Rudi Garcia !

Publié le 19 février 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 19 février 2021 à 9h57

Épanoui depuis son arrivée à Lyon, Islam Slimani se bat pour obtenir du temps de jeu. Une compétition juste qui lui plait et qui pourrait déstabiliser Rudi Garcia.