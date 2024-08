Mercato : Luis Enrique a trouvé le prochain crack du PSG !

Axel Cornic

Alors que l’Olympique de Marseille multiplie les recrues, du côté du Paris Saint-Germain on a décidé d’avancer tout doucement puisqu’il n’y a eu que trois arrivées depuis le début du mercato. Mais la quatrième pourrait bientôt débarquer, puisqu’un accord aurait été trouvé pour le transfert de Désiré Doué, jeune talent du Stade Rennais.

Le PSG post Kylian Mbappé se construit peu à peu. Après Matvey Safonov, on a vu João Neves arriver à Paris, très rapidement suivi par Willian Pacho. Un total de 135M€ de dépenses pour le club, qui ne souhaite toutefois pas s’arrêter là.

Le PSG d’accord avec Rennes ?

Et la prochaine recrue pourrait venir de Ligue 1. D’après les informations de RMC Sport, un accord total aurait été trouvé entre le PSG et le Stade Rennais, pour Désiré Doué. Ce dernier aurait notamment éconduit les avances du Bayern Munich, vraisemblablement déterminé à poursuivre sa carrière dans le championnat français avec un club des plus ambitieux.

Luis Enrique voulait Doué

Un homme se cacherait derrière ce dossier, évidemment piloté par Luis Campos. RMC nous apprend en effet ce mercredi que Luis Enrique aurait tout particulièrement poussé pour avoir Désiré Doué sous ses ordres en vue de la saison prochaine. L’été dernier il en avait fait de même avec Bradley Barcola, arrivé en provenance de l’OL.