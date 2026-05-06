Mercato : La nouvelle bataille entre l’OM et l’OL pour un international marocain

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pablo Pagis et Youssouf Fofana ont été annoncés dans le viseur des deux clubs dernièrement, l’OM et l’OL auraient une autre cible en commun sur le mercato. Les deux Olympiques seraient sur la piste de Zakaria El Ouahdi, international marocain évoluant à Genk, qui serait aussi suivi par le PSV Eindhoven.

Avec 10 buts inscrits en Ligue 1, Pablo Pagis est une des révélations de la saison et cela n’a pas échappé à plusieurs clubs français. Comme indiqué par Le 10 Sport, le RC Lens est le plus actif dans ce dossier. Le Stade Rennais est également intéressé, mais aussi l’OM, un club particulier pour le joueur de Lorient.

L’OM et l’OL en pincent pour Pagis et Fofana « Pablo, il a grandi aussi à Marseille, c’est un club qui lui tient à cœur. Il était tout petit quand j’y étais, il devait avoir 4-5 ans. Malgré tout, quand il était petit, il avait ses maillots de l’OM chaque saison », confiait son père, Mickaël Pagis, le mois dernier auprès de La Provence, lui qui a joué à l’OM entre 2006 et 2007. Les Merlus attendent 15M€ pour l’ailier âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027. Selon Ouest-France, l’OL est également sur le coup, et ce ne serait pas la seule cible que les deux Olympiques auraient en commun.