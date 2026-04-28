Mercato : L’OM et l’OL se disputent un joueur de l’équipe de France

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et l’Olympique de Marseille ainsi que l’Olympique Lyonnais pourraient être concernés par un feuilleton important. Plusieurs sources en Italie ont récemment annoncé que les deux clubs de Ligue 1 seraient sur les traces de Youssouf Fofana, milieu de terrain de l’AC Milan et de l’équipe de France.

C’est une fin de saison riche en rebondissements qui se dessine en Ligue 1, avec une lutte acharnée pour les places qualificatives de Ligue des Champions. L’OM a fait une très mauvaise opération et a pris du retard sur ses principaux concurrents, à l’inverse de l’OL, qui est actuellement troisième au classement.

Youssouf Fofana de retour en Ligue 1 ? L’issue de ce combat va impacter l’avenir des deux clubs et surtout leurs projets du le mercato estival. A Marseille on laisse déjà entendre que sans la Ligue des Champions, un nouveau ménage pourrait être fait, alors que Lyon pourrait totalement se relancer en retrouvant l’Europe des grands clubs. Mais leurs routes pourraient se croiser, avec un international français qui devrait beaucoup faire parler de lui cet été. Après avoir déjà été lié à Galatasaray cet hiver, Youssouf Fofana aurait en effet tapé dans l’œil de l’OM et de l’OL.