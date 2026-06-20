Mercato : Cet attaquant brille à la Coupe du Monde, le PSG doit faire une folie pour le recruter !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de West Ham et des Pays-Bas ces derniers mois, Crysencio Summerville aurait séduit les hautes sphères du PSG. A tel point que Luis Campos aurait lancé les contacts avec les Hammers pour boucler son transfert. Mais alors que Crysencio Summerville brille à la Coupe du Monde, le PSG va devoir payer le prix fort pour battre la concurrence.

Lors de la saison 2025-2026, Crysencio Summerville a fait le plus grand bonheur de West Ham. Alerté par les performances de l'attaquant de 24 ans, Ronald Koeman l'a convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas. Dès l'entrée en lice des Bataves face au Japon (2-2, le dimanche 14 juin), Crysencio Summerville s'est illustré. En effet, l'ailier néerlandais a marqué à la 64ème minute de jeu, permettant à son équipe de mener 2-1 pendant 25 minutes.

Crysencio Summerville : Son prix a gonflé avec la Coupe du Monde Avant que Crysencio Summerville ne fasse ses preuves à la Coupe du Monde 2026, le PSG avait déjà coché son nom en vue d'une signature cet été. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, Luis Campos aurait même lancé les discussions préliminaires avec West Ham pour boucler le double transfert de Crysencio Summerville et de Mateus Fernandes. A en croire le média français, le PSG espérait profiter des soucis financiers des Hammers pour rafler la mise. Toutefois, la prestation de Crysencio Summerville contre le Japon aurait réveillé la concurrence.