Mercato - OM : Le transfert de Greenwood présenté comme une bonne affaire, «tout comme Dembélé...»

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood devrait quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. Plusieurs clubs seraient intéressés par l’ailier de 24 ans, mais la piste principale semble le mener vers la Serie A et plus précisément l’AS Roma, qui aurait d’ores et déjà trouvé un accord sur un contrat de cinq ans.

A Marseille on avait besoin de vendre et c’est encore plus le cas, après la récente sanction de l’UEFA. Ainsi, le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, que l’OM rêve de vendre autour des 50 ou 55M€, ce qui en ferait la plus grosse vente de l’histoire du club.

« Greenwood formerait un bon duo avec Malen » En Italie, l’AS Roma semble être très intéressée et l’ancien milieu de terrain Ricardo Faty a assuré que Mason Greenwood serait un très gros coup. « J’ai commenté de nombreux matchs de Marseille et Greenwood a réalisé une excellente saison. Il peut apporter de la qualité à la Serie A, et je pense qu’il formerait un bon duo avec Malen » a expliqué celui qui a porté les couleurs romaines de 2009 à 2010, au micro de Retesport.