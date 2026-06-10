Mercato - Camavinga poussé au transfert : Le Real Madrid a fixé son prix !

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait prendre la porte du Bernabeu dès cet été. En effet, la direction merengue voudrait se séparer de son numéro 6 lors du prochain mercato. Pour la vente d'Eduardo Camavinga, le Real Madrid réclamerait environ 50M€.
Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a alerté la direction du Real Madrid. A tel point que la Maison-Blanche a déboursé environ 31M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2021. Après avoir passé cinq années au Bernabeu, Eduardo Camavinga pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival, et ce, parce que sa direction voudrait se débarrasser de lui. D'ailleurs, le Real Madrid aurait déjà fixé le prix de son numéro 6.
Le Real Madrid ne veut plus d'Eduardo Camavinga
Selon les informations de Miguel Serrano, journaliste de Radio Marca et de la Onda Cero, le Real Madrid exigerait une somme proche de 50M€ pour boucler la vente d'Eduardo Camavinga lors de la prochaine fenêtre de transferts. Reste à savoir si un club est prêt à débourser un tel montant pour s'offrir les services de l'international français cet été. Malheureusement pour la Maison-Blanche, Eduardo Camavina n'aura pas l'occasion de faire grimper sa valeur marchande pendant la Coupe du Monde. Didier Deschamps ayant décidé de se passer de ses services.
Le Real Madrid réclame 50M€ pour Camavinga
Pour rappel, Didier Deschamps a convoqué cinq milieux de terrain pour la Coupe du Monde 2026 : N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) et Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).
Le reste de la liste du sélectionneur de l'équipe de France : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais) - Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool FC), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich) - Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) et Marcus Thuram (Inter Milan).