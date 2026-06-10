Mercato - Camavinga poussé au transfert : Le Real Madrid a fixé son prix !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait prendre la porte du Bernabeu dès cet été. En effet, la direction merengue voudrait se séparer de son numéro 6 lors du prochain mercato. Pour la vente d'Eduardo Camavinga, le Real Madrid réclamerait environ 50M€.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a alerté la direction du Real Madrid. A tel point que la Maison-Blanche a déboursé environ 31M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2021. Après avoir passé cinq années au Bernabeu, Eduardo Camavinga pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival, et ce, parce que sa direction voudrait se débarrasser de lui. D'ailleurs, le Real Madrid aurait déjà fixé le prix de son numéro 6.

Le Real Madrid ne veut plus d'Eduardo Camavinga Selon les informations de Miguel Serrano, journaliste de Radio Marca et de la Onda Cero, le Real Madrid exigerait une somme proche de 50M€ pour boucler la vente d'Eduardo Camavinga lors de la prochaine fenêtre de transferts. Reste à savoir si un club est prêt à débourser un tel montant pour s'offrir les services de l'international français cet été. Malheureusement pour la Maison-Blanche, Eduardo Camavina n'aura pas l'occasion de faire grimper sa valeur marchande pendant la Coupe du Monde. Didier Deschamps ayant décidé de se passer de ses services.