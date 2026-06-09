Eduardo Camavinga : Encore une galère après son absence à la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Décidément, Eduardo Camavinga traverse des moments difficiles sportivement parlant. Entre son carton rouge en quart de finale retour de Ligue des champions précédent l’élimination du Real Madrid jusqu’à sa non-sélection pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, il ne s’est passé que quelques semaines. Et il semblerait que son nouvel entraîneur au Real Madrid José Mourinho ne veuille plus de lui…

Le dicton veut que ce soit jamais deux sans trois, mais le destin en a voulu autrement pour Eduardo Camavinga. Auteur d’une saison poussive avec le Real Madrid aux yeux de Didier Deschamps qui a préféré sélectionner un attaquant de plus plutôt que de prendre un sixième milieu de terrain pour la Coupe du monde. Après la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2024, Camavinga va devoir patienter pour participer à sa troisième compétition majeure avec l’équipe de France.

Pas de Coupe du monde pour Eduardo Camavinga L’été s’annonce plutôt amer pour Eduardo Camavinga. D’autant plus que le changement d’entraîneur au Real Madrid pourrait avoir de sérieuses conséquences sur son avenir à la Casa Blanca. José Mourinho a hérité du poste de coach laissé vacant par Alvaro Arbeloa en mai dernier. The Special One, si l’on se fie aux sources de SPORT, aurait déjà tranché dans le vif concernant l’effectif du Real Madrid pour la saison prochaine.