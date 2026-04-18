Mercato - Bayern Munich : Après Michael Olise, un nouveau (gros) transfert est visé en Premier League !

En 2024, le Bayern Munich réalisait un énorme coup sur le mercato estival. Contre 60M€ (hors bonus), le club bavarois s’attachait les services de Michael Olise. Deux ans après la signature du phénomène de Crystal Palace, le club allemand pourrait de nouveau recruter un talent issu de Premier League. Explications.
Le Bayern Munich réalise une très belle saison. Leader en Bundesliga, le club bavarois va affronter le PSG dans un choc de titans en demi-finales de la Ligue des Champions afin de disputer potentiellement le titre en C1. Clairement, le grand Bayern est de retour afin de terroriser l’Europe, et le doit notamment à son attaque flamboyante. Si Harry Kane et Luis Diaz impressionnent, c’est également le cas de Michael Olise.
Après Olise, le Bayern Munich veut Anthony Gordon
Arrivé en 2024 en Bavière, l’ancien crack de Crystal Palace est aujourd’hui valorisé à plus de 150M€. Recruté pour 60M€ hors bonus, Michael Olise s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Et clairement, le Bayern Munich et sa direction souhaitent continuer à bâtir une équipe redoutable. Cela passera notamment par un recrutement intelligent l’été prochain. Et à en croire les dernières révélations de Sky Germany, les dirigeants bavarois ont identifié une prochaine cible en Premier League en la personne d’Anthony Gordon.
Un transfert à 90M€ prévu pour cet été ?
Âgé de 25 ans, l’ailier de Newcastle pourrait très clairement quitter les Magpies cet été. Selon The Telegraph, les dirigeants du club anglais réclameraient 90M€ pour l’international Anglais aux 15 sélections. Reste désormais à savoir si le Bayern réussira à faire baisser les enchères alors que Gordon lui, est très intéressé par une signature en faveur du club allemand. Néanmoins, ce transfert pourrait être surprenant étant donné que la formation de Vincent Kompany dispose déjà d’un ailier gauche de très grand talent en la personne de Luis Diaz. Affaire à suivre de près dans les prochaines semaines…