Mercato - Bayern Munich : Après Michael Olise, un nouveau (gros) transfert est visé en Premier League !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, le Bayern Munich réalisait un énorme coup sur le mercato estival. Contre 60M€ (hors bonus), le club bavarois s’attachait les services de Michael Olise. Deux ans après la signature du phénomène de Crystal Palace, le club allemand pourrait de nouveau recruter un talent issu de Premier League. Explications.

Le Bayern Munich réalise une très belle saison. Leader en Bundesliga, le club bavarois va affronter le PSG dans un choc de titans en demi-finales de la Ligue des Champions afin de disputer potentiellement le titre en C1. Clairement, le grand Bayern est de retour afin de terroriser l’Europe, et le doit notamment à son attaque flamboyante. Si Harry Kane et Luis Diaz impressionnent, c’est également le cas de Michael Olise.

🚨⏳ FC Bayern aren’t giving up on Anthony #Gordon because there’s a realistic chance he could move this summer.



He is their top target for the left wing, as revealed. Personal terms are not an issue - the key factor is reaching an agreement with Newcastle. Arsenal and Liverpool… pic.twitter.com/P4HqjcsKnP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 18, 2026

Après Olise, le Bayern Munich veut Anthony Gordon Arrivé en 2024 en Bavière, l’ancien crack de Crystal Palace est aujourd’hui valorisé à plus de 150M€. Recruté pour 60M€ hors bonus, Michael Olise s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Et clairement, le Bayern Munich et sa direction souhaitent continuer à bâtir une équipe redoutable. Cela passera notamment par un recrutement intelligent l’été prochain. Et à en croire les dernières révélations de Sky Germany, les dirigeants bavarois ont identifié une prochaine cible en Premier League en la personne d’Anthony Gordon.