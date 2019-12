Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette mise au point du Barça pour l'avenir d'une pépite de Valverde

Publié le 24 décembre 2019 à 19h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Riqui Puig demeure incertain au FC Barcelone, l’entraîneur de l’équipe réserve a pris la parole afin d’évoquer le futur du jeune milieu de terrain.

« Avec tout le respect que je lui dois, c’est difficile. C’est mieux pour lui d’être prêté afin d’évoluer à un niveau différent et qu’il puisse revenir » déclarait récemment Patrick Kluivert en évoquant le cas de Riqui Puig. Le jeune joueur de 20 ans est l’un des plus grands espoirs de la Masia et évolue cette saison avec l’équipe réserve. Mais le milieu de terrain n’a jamais caché ses ambitions et souhaiterait rejoindre la formation d’Ernesto Valverde au plus vite. Toutefois, la concurrence est rude à son poste et Riqui Puig pourrait être poussé vers la sortie et quitter le FC Barcelone. Un départ cet hiver sous la forme d'un prêt est envisagé afin qu’il puisse trouver du temps de jeu et accumuler de l’expérience.

« Riqui Puig ne m'a jamais dit qu'il voulait partir »