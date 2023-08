Le PSG vise un crack, Laurent Blanc répond par un coup de gueule

Thibault Morlain

Après Ousmane Dembélé, le PSG compte encore frapper, ciblant notamment Bradley Barcola. La fin du marché des transferts ne s'annonce donc pas de tout repos pour l'OL, menacé par le club de la capitale pour son crack offensif. Et ça, Laurent Blanc n'aime pas du tout. En conférence de presse, l'entraîneur des Gones n'a d'ailleurs pas manqué de hausser le ton à ce sujet.

Révélation de l'OL la saison dernière, Bradley Barcola est reparti pour cet exercice avec les Gones. Mais jouera-t-il pour autant avec l'équipe de Laurent Blanc après le 1er septembre ? Les rumeurs sont nombreuses concernant l'attaquant de 20 ans. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Barcola a déjà donné son accord au PSG. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente avec l'OL, ce qui est une autre histoire. Jusqu'à la fin du mercato, les Parisiens devraient tenter leur chance pour Bradley Barcola. Un départ de dernière minute que redoute Laurent Blanc.

« Il reste quinze jours »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc s'est exprimé sur cette fin de mercato. Et l'entraîneur de l'OL a alors poussé un coup de gueule, avouant : « Si j'ai hâte que le mercato se termine ? Il reste quinze jours. Le mercato peut être agréable, j'en ai connu des agréables. Mais il peut être désagréable aussi, surtout quand vous avez une décision de la DNCG qui ne vous laisse rien faire. Le mercato, c'est très bien si on vous améliore l'équipe ».

« On favorise ça pour les plus puissants »