«Je ne vendrais pas ce joueur» : Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert à 100M€ !

Amadou Diawara

Tombée sous le charme de Yan Diomande, la direction du PSG serait emballée par l'idée de boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Toutefois, Oliver Mintzlaff - président du conseil de surveillance du RB Leipzig et patron de Red Bull - conseille au club allemand de ne pas vendre son numéro 49.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig cette saison, Yan Diomande aurait la cote sur le marché. En effet, plusieurs écuries européennes - dont le PSG - souhaiteraient s'attacher les services de l'ailler ivoirien lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Leipzig, Yan Diomande vaudrait au moins 100M€ d'après BILD. Mais à en croire Oliver Mintzlaff, le club appartenant à Red Bull ne doit en aucun cas vendre son numéro 49.

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«Je ne peux que recommander de garder ce joueur» « Je peux vous dire ceci : si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, qui n’a même pas encore passé une saison complète chez nous. Peu importe le prix demandé. Je pense que c’est un joueur qui peut encore progresser, car il est bien sûr encore très jeune. Et il peut certainement encore prendre de la valeur. Bien sûr, il y a d’autres clubs où les joueurs souhaitent franchir une nouvelle étape ; le Bayern en fait partie, mais il y a aussi des clubs anglais et espagnols. Mais nous devons avoir l’ambition qu’un joueur, même s’il réalise des performances exceptionnelles ici, ne nous quitte pas après seulement un an. C’est pourquoi je ne peux que recommander à la direction de garder ce joueur chez nous pour la saison à venir. Et ensuite, il faudra voir comment il évolue », a jugé Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig et patron de Red Bull.