«Il a tout fait pour que je signe» : Un grand nom à l'OM, c'est officiel !

Invité à raconter des anecdotes au sujet de Rolland Courbis, Robert Pirès a notamment évoqué la façon de l'ancien coach de l'OM l'avait convaincu de signer à Marseille durant l'été 1998. Le futur joueur d'Arsenal s'est également confié sur la saison qu'il a vécue sous les ordres de Rolland Courbis.
Durant l'été 1998, l'OM bouclait le transfert de Robert Pirès qui sortait d'une saison très intéressante avec le FC Metz. Et le champion du monde raconte d'ailleurs que c'est Rolland Courbis qui avait fait le forcing pour le recruter.
Robert Pirès raconte les coulisses de son transfert à l'OM
« Il m’avait un peu considéré comme son fils, il me voulait absolument, il a tout fait pour que je signe à Marseille et sous ses ordres. Et la première saison s’est très bien passée. Il m’a protégé parce qu’il savait que le passage entre Metz et Marseille allait être compliqué. Je ne peux avoir que de très bons souvenirs », confie-t-il au micro de RMC avant de rappeler qu'il avait des regrets à l'issue de sa première saison à l'OM, puisqu'il aurait pu remporter le championnat (Bordeaux a été titré à la dernière journée) et la Coupe de l'UEFA (finale perdue contre Parme).
«Courbis me voulait absolument»
« S’il ne manque pas ce titre de 99 pour le classer parmi les meilleurs ? Oui, bien sûr. En fait, ça s’appelle tout simplement une certaine reconnaissance du parcours, du palmarès que tu peux avoir. Mais nous aussi on est fautifs, si on n’est pas Champions c’est parce qu’on doit s’en prendre qu’à nous-mêmes. Si on avait été Champions sur la saison 98-99, les gens et les journalistes auraient eu une autre image de Rolland. Malheureusement pour lui, il n’a pas gagné ce titre de Champion avec l’Olympique de Marseille, ainsi que cette finale perdue en Coupe UEFA face à Parme. Il a des regrets certainement là-dessus, mais je peux dire que nous aussi parce qu’on avait une très belle équipe, parce que comme Bordeaux on méritait d’être Champions, et ça se joue à peu de chose près. Mais oui, Rolland aurait certainement mérité autre chose, une autre reconnaissance encore une fois », ajoute Robert Pirès.