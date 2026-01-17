«Il a tout fait pour que je signe» : Un grand nom à l'OM, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à raconter des anecdotes au sujet de Rolland Courbis, Robert Pirès a notamment évoqué la façon de l'ancien coach de l'OM l'avait convaincu de signer à Marseille durant l'été 1998. Le futur joueur d'Arsenal s'est également confié sur la saison qu'il a vécue sous les ordres de Rolland Courbis.

Durant l'été 1998, l'OM bouclait le transfert de Robert Pirès qui sortait d'une saison très intéressante avec le FC Metz. Et le champion du monde raconte d'ailleurs que c'est Rolland Courbis qui avait fait le forcing pour le recruter.

Robert Pirès raconte les coulisses de son transfert à l'OM « Il m’avait un peu considéré comme son fils, il me voulait absolument, il a tout fait pour que je signe à Marseille et sous ses ordres. Et la première saison s’est très bien passée. Il m’a protégé parce qu’il savait que le passage entre Metz et Marseille allait être compliqué. Je ne peux avoir que de très bons souvenirs », confie-t-il au micro de RMC avant de rappeler qu'il avait des regrets à l'issue de sa première saison à l'OM, puisqu'il aurait pu remporter le championnat (Bordeaux a été titré à la dernière journée) et la Coupe de l'UEFA (finale perdue contre Parme).