Départ du PSG : «Pas envie d'aller ailleurs», le coup de pression d'un joueur en direct ?

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la conquête d'une deuxième Ligue des champions de suite. Le champion d'Europe en titre peut compter sur son capitaine Marquinhos, prêt à aller chercher un nouveau sacre et à porter la tunique du PSG le plus longtemps possible du haut de ses 31 ans alors que son contrat expirera en juin 2028.

Comme si c'était écrit. Marquinhos fut la dernière pierre posée par Leonardo avant son premier départ de la direction sportive du PSG à l'été 2013 suite à sa grosse suspension pour avoir bousculé l'arbitre Alexandre Castro. Et 12 ans plus tard, le gamin qui était arrivé à 19 ans de la Roma est toujours là. Ayant traversé vents et marées, désillusions et trophées, Marquinhos est devenu le capitaine du PSG à l'été 2020 dans la foulée du départ de Thiago Silva.

«Finir ma carrière à Paris ? Franchement je ne dis pas non» Et le 31 mai dernier, à l'Allianz Arena, Marquinhos pouvait laisser exploser sa joie et laisser ses émotions parler. La Ligue des champions entre ses mains, le capitaine brésilien à présent âgé de 31 ans est contractuellement lié au PSG jusqu'en juin 2028, moment de son 34ème anniversaire. Et après ? Le Brésilien est prêt à aller plus loin. « Franchement je ne dis pas non. On sait qu'être toujours au haut niveau jusqu'à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place. Et toi, tu dois continuer à être très bon jusqu'à 38, 37 ans. Je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là ».