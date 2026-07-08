Départ de l'OM : Mason Greenwood va signer un gros contrat, son futur salaire est révélé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendu depuis plusieurs semaines maintenant, le départ de Mason Greenwood est en passe de se concrétiser. Un accord est proche entre l’OM et Fenerbahçe, une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer environ 30M€, en comptant la part qui reviendra à Manchester United. En ce qui concerne l’ailier de 24 ans, un salaire de 10M€ l’attend en Turquie.

Longtemps annoncé vers l’Italie et l’AS Rome, Mason Greenwood va finalement prendre la direction de la Turquie. Foot Mercato indiquait qu’un accord était proche entre l’OM et Fenerbahçe et, d’après les informations de RMC Sport, il est sur le point d’être trouvé. L’Atlético de Madrid a également été annoncé sur sa piste, mais uniquement en cas de départ de Julian Alvarez.

30M€ pour l’OM… L’OM de son côté n’a pas le temps d’attendre et doit vendre rapidement, après avoir été sanctionné par l’UEFA et la DNCG. En ce sens, Marseille devrait récupérer 30M€ après le transfert de Mason Greenwood, une opération estimée à 42M€ bonus compris. Le pourcentage qui reviendra à Manchester United, initialement de 40%, a été revu à la baisse et les Red Devils devraient donc récupérer la somme restante. Fenerbahçe a d’ailleurs négocié séparément avec les deux clubs concernés pour ce qui est de la répartition financière.