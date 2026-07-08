Le transfert de Mason Greenwood est presque bouclé, voilà combien l'OM va récupérer ?

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood se rapproche finalement de plus en plus de la Turquie, où Fenerbahçe est sur le point de trouver un accord avec l’OM. Une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer environ 30M€ au total, indépendamment du pourcentage qui reviendra à Manchester United.
Après en avoir fait sa priorité de l’été, l’AS Rome risque de voir Mason Greenwood lui passer sous le nez. Dans le besoin de vendre, et beaucoup, après avoir été sanctionné par l’UEFA et la DNCG, l’OM ne peut pas faire autrement que de se séparer de sa plus grosse valeur marchande, mais la Louve n’a jusqu'à maintenant jamais répondu à ses exigences, ce qu’est sur le point de faire Fenerbahçe.
L’OM va récupérer 30M€ avec la vente de Greenwood
Le club turc est lui aussi entré dans la course à la signature de l’ailier âgé de 24 ans et est en passe d’y parvenir, d’après les informations de RMC Sport. Une opération estimée à 42M€ au total : 40M€ plus 2M€ de bonus. L’OM va récupérer 30M€ et le reste reviendra à Manchester United, qui avait négocié 40% sur une future vente au moment de son transfert à Marseille il y a deux ans. RMC Sport précise que ce pourcentage a été revu à la baisse et que Fenerbahçe a mené des discussions séparées avec les deux clubs en ce qui concerne la répartition financière.
Un départ devenu inéluctable
L’OM s’apprête donc à voir partir un joueur qui aura inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives lors des deux dernières saisons, mais dont le départ était devenu inévitable en raison des problèmes financiers du club. « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », expliquait Grégory Lorenzi juste après sa nomination en tant que directeur sportif. Une solution qui a semble-t-il était trouvé et mènera Mason Greenwood vers Fenerbahçe.