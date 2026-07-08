Le transfert de Mason Greenwood est presque bouclé, voilà combien l'OM va récupérer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood se rapproche finalement de plus en plus de la Turquie, où Fenerbahçe est sur le point de trouver un accord avec l’OM. Une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer environ 30M€ au total, indépendamment du pourcentage qui reviendra à Manchester United.

Après en avoir fait sa priorité de l’été, l’AS Rome risque de voir Mason Greenwood lui passer sous le nez. Dans le besoin de vendre, et beaucoup, après avoir été sanctionné par l’UEFA et la DNCG, l’OM ne peut pas faire autrement que de se séparer de sa plus grosse valeur marchande, mais la Louve n’a jusqu'à maintenant jamais répondu à ses exigences, ce qu’est sur le point de faire Fenerbahçe.

L’OM va récupérer 30M€ avec la vente de Greenwood Le club turc est lui aussi entré dans la course à la signature de l’ailier âgé de 24 ans et est en passe d’y parvenir, d’après les informations de RMC Sport. Une opération estimée à 42M€ au total : 40M€ plus 2M€ de bonus. L’OM va récupérer 30M€ et le reste reviendra à Manchester United, qui avait négocié 40% sur une future vente au moment de son transfert à Marseille il y a deux ans. RMC Sport précise que ce pourcentage a été revu à la baisse et que Fenerbahçe a mené des discussions séparées avec les deux clubs en ce qui concerne la répartition financière.