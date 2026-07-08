Transfert à 50M€ : Le PSG va boucler son premier coup de l'été, c'est imminent ?

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Maghnes Akliouche aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. Ayant approché le joueur, le club de la capitale aurait déjà obtenu son feu vert. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, le PSG négocierait actuellement avec l'AS Monaco, avec qui un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Après avoir passé trois saisons en tant que joker de luxe de Luis Enrique au PSG, Gonçalo Ramos a voulu donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Désireux de devenir un titulaire régulier, le buteur de 25 ans a signé un bail de cinq ans à l'AC Milan.

«Le PSG et l’ASM continuent de travailler sur le transfert d'Akliouche» Transféré à l'AC Milan, Gonçalo Ramos a tenu à faire ses adieux au PSG via Instagram. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté l'international portugais.