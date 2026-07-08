Mercato : Balogun, Akliouche… L’AS Monaco annonce une condition pour un transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir enregistré l’arrivée d’Alessandro Longoni, le PSG ne compte pas en rester là lors de ce mercato estival. Le club de la capitale travaille sur d’autres recrues et pourrait pour cela aller piocher en Ligue 1. En effet, du côté de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche et Folarin Balogun intéresseraient le PSG, qui a reçu un message de la part du club de la Principauté pour boucler ces deux dossiers.

A l’instar de l’OM, l’AS Monaco doit réduire sa masse salariale cet été. En conférence de presse, Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, a confié ce mercredi : « On doit réduire la masse salariale. Je suis arrivé ici à l’été 2023 et chaque année on a réduit la masse salariale pour adapter le club par rapport à la crise financière en Ligue 1 ». Il faut donc vendre pour Monaco et c’est ainsi que les départs de Maghnes Akliouche et Folarin Balogun sont évoqués pour ce mercato estival. Deux joueurs qu’on pourrait d’ailleurs continuer de voir en Ligue 1 puisque le Français et l’Américain seraient dans les petits papiers du PSG.

« Si on a la capacité de trouver un accord juste pour l’AS Monaco, alors on pourra trouver un accord demain » Maghnes Akliouche et Folarin Balogun pourraient donc ne pas s’éterniser à l’AS Monaco. Et voilà que sur le Rocher, on ne ferme clairement pas la porte pour ces deux départs, à condition « de trouver un accord juste ». En effet, devant les journalistes, Thiago Scuro a expliqué : « C’est normal d’avoir des clubs intéressés pour des profils comme Akliouche, Balogun ou Camara. Si on a la capacité de trouver un accord juste pour l’AS Monaco, alors on pourra trouver un accord demain. Si ce n’est pas le cas, il n’y aura pas d’accord ».