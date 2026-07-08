L'OM prépare un transfert surprise !

Axel Cornic

Sous la menace d’une exclusion de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille doit absolument renter dans les clous du fair-play financier. Pour cela il faudra vendre lors de ce mercato estival, mais les dirigeants marseillais semblent également travailler sur quelques pistes assez surprenantes.

Tout le monde se demande qui sera le premier à quitter Marseille. Quasiment tout le monde est à vendre et en ce moment on parle notamment de Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Roma ainsi que de Fenerbaçhe. Et le temps presse pour l’OM, qui se retrouve dans le collimateur de l’UEFA.

« La situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif » Ce n’est pas pour rien si, dès sa prise de fonction officielle, le nouveau président de l’OM a tout de suite annonce la couleur. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif » a déclaré Stéphane Richard, dans un long entretien accordé à La Provence. « Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an ».