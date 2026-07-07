Mercato - OM : Le coup de pression de Mason Greenwood !

Axel Cornic

Pour le moment, il n’y a eu aucun départ à l’Olympique de Marseille, mais ça devrait bientôt bouger. La nouvelle direction a clairement expliqué qu’il faudra se serrer la ceinture et pour cela plusieurs joueurs seront emmenés à partir, avec notamment Mason Greenwood, qui est le gros feuilleton de ce début de mercato estival.

La question n’est pas de savoir qui quittera Marseille, mais plutôt qui sera le premier à le faire. Car personne ne semble être à l’abri en ce mercato, puisque l’OM doit absolument vendre face à la menace d’une exclusion de toute compétition européenne.

« Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier » C’est le nouveau président de l’OM qui l’a dit, dès sa prise de fonction officielle au début du mois de juillet. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif » a déclaré Stéphane Richard, dans un long entretien accordé à La Provence. « Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an ».