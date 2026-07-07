Mercato - OM : Le coup de pression de Mason Greenwood !

Pour le moment, il n’y a eu aucun départ à l’Olympique de Marseille, mais ça devrait bientôt bouger. La nouvelle direction a clairement expliqué qu’il faudra se serrer la ceinture et pour cela plusieurs joueurs seront emmenés à partir, avec notamment Mason Greenwood, qui est le gros feuilleton de ce début de mercato estival.
La question n’est pas de savoir qui quittera Marseille, mais plutôt qui sera le premier à le faire. Car personne ne semble être à l’abri en ce mercato, puisque l’OM doit absolument vendre face à la menace d’une exclusion de toute compétition européenne.
« Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier »
C’est le nouveau président de l’OM qui l’a dit, dès sa prise de fonction officielle au début du mois de juillet. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif » a déclaré Stéphane Richard, dans un long entretien accordé à La Provence. « Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an ».
Greenwood veut que la Roma se bouge !
L’un des principaux candidats au départ n’est autre que Mason Greenwood, dont l’avenir faisait déjà beaucoup parler avant la fin de saison de Ligue 1. La presse italienne s’emballe autour de son possible transfert à l’AS Roma depuis plusieurs semaines, mais les choses ne semblent pas vraiment avancer pour le moment. Cela est notamment lié à la somme importante réclamée par l’OM, qui souhaiterait récupérer au moins 50M€. Et cette situation commencerait à agacer le principal intéressé ! Il Corriere dello Sport nous apprend en effet que la star anglaise aurait expliqué aux Romains qu’il ne les attendra pas éternellement et qu’ils doivent donc avancer concrètement dans les négociations avec Marseille.