Mercato : «Peut-être qu’il va partir», l’AS Monaco met la pression à Paul Pogba !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de la présentation de Filipe Luis en tant qu’entraîneur, Thiago Scuro a été interrogé sur la situation de Paul Pogba. Le directeur général de l’ASM a clairement fait savoir qu’un départ de l’international français était possible et que tout dépendra de ses performances pendant la préparation estivale.

Arrivé à l’AS Monaco l’année dernière avec l’ambition de relancer sa carrière, Paul Pogba va devoir faire ses preuves. Le milieu de terrain âgé de 33 ans n’a pu participer qu’à 6 petites rencontres en Ligue 1 durant l’exercice 2025-2026, pour 115 minutes au total. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, l’international français (91 sélections) sait que sa préparation estivale sera déterminante pour son avenir en Principauté.

« Les attentes qu'on avait étaient très différentes » « C'est un sujet très compliqué. On a beaucoup de respect pour la personne d'abord. Quand il est arrivé ici, il était très positif, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité est aussi que le projet (avec lui) n'a pas bien marché la saison dernière. Quand on l'a commencé, les attentes qu'on avait étaient très différentes », a regretté Thiago Scuro ce mercredi en conférence de presse, lors de la présentation de Filipe Luis, nouvel entraîneur de l’AS Monaco.